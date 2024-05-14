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(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الإثنين، إن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية مستمرة "بشكل فوري"، وأن الإدارة الأمريكية لا تزال "عازمة ومصممة" على مساعدة إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف سوليفان: "لا أستطيع التنبؤ متى سيحدث ذلك وما إذا كان سيحدث. يمكنني أن أقول لك إننا مازلنا ملتزمين بالضغط على الدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة. سيتعين علينا الآن أن نرى كيف ستتطور الأمور في الأيام المقبلة".

وتابع: "هذه المفاوضات بالذات شهدت صعودًا وهبوطًا، وتفاصيلها، وتقلباتها".

وقال سوليفان أيضًا إنه يعتقد أن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة وأن الحكومة الأمريكية لا تزال تعتقد أن عملية رفح ستكون خطأً.

وأوضح سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض: "نعتقد أن إسرائيل تستطيع، بل ويجب عليها، أن تفعل المزيد لضمان حماية ورفاهية المدنيين الأبرياء. لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. لقد كنا نرفض بشدة هذا الاقتراح".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أنه سيكون من الخطأ شن عملية عسكرية كبيرة في قلب رفح من شأنها أن تعرض أعدادا كبيرة من المدنيين للخطر دون تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة".

كان كبار المسؤولين الأمريكيين عبروا عن تحذيرات صارمة ضد الغزو الإسرائيلي لرفح، متوقعين أن الهجوم البري الكبير في جنوب مدينة غزة سيؤدي إلى خسائر واسعة النطاق في صفوف المدنيين، خشية من أن حدوث فراغ في السلطة تسعى حماس لملئه لاحقا.

ويأتي ذلك في أعقاب الإنذار الذي وجهه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي على شبكة CNN بأن الغزو الإسرائيلي لرفح سيؤدي إلى وقف عمليات نقل أسلحة معينة.