بينما تجمع المشيعون لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وسبعة مرافقين آخرين، يحدد التحقيق سبب اصطدام المروحية التي كانوا يستقلونها بجانب جبل يوم الأحد.

وكان الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حفل تدشين سد على الحدود مع أذربيجان إلى جانب رئيس ذلك البلد.

وانتهت الإجراءات الرسمية وغادرت المنطقة قافلة مكونة من ثلاث مروحيات.

وأخبر كبير موظفي الرئيس، الذي كان على متن إحدى المروحيات التي هبطت بسلام، وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بما حدث بعد ذلك.