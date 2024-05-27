خلال مقابلة أجراها مع CNN، قال المحلل الأمني، هيلير، بعد الغارة الإسرائيلية على رفح: "أعتقد أن الإسرائيليين يعرفون أنه لن تكون هناك أي عواقب من جانب الولايات المتحدة، ولهذا السبب يتصرفون بهذه الحصانة، وقد شرعوا في هذا الهجوم الكارثي حقًا".

وأضاف هيلير أن "الخط الأحمر" الذي ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وضعه "إذا دخلت إسرائيل رفح" قد تم كسره في اليوم السابق لوضعه، واليوم الذي قال فيه ذلك بالفعل، ومرات عديدة منذ ذلك الحين.

وتابع: "لسوء الحظ، فإن رد فعل الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن هذا "الخط الأحمر" كان غير مُرض على الإطلاق".

وأشار إلى أن الإسرائيليين "يعرفون أنهم لن يحصلوا على حظر للأسلحة أو ضغوط سياسية شديدة في الأمم المتحدة بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة لن تفرض ثمنًا على إسرائيل "لكسر هذا الخط الأحمر". لذا فإن الخط الأحمر ليس خطًا على الإطلاق، لقد أصبح متعرجًا للغاية".