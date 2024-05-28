صور مروعة تظهر من غزة، حيث قتل 45 شخصًا على الأقل إثر قيام طائرات حربية إسرائيلية بضرب مخيم للنازحين في رفح. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو بـ"خطأ مأساوي"، مضيفًا أنه سيتم التحقيق في الحادثة.

يأتي الأمر بعد أيام فقط من أمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح، وبعد أسبوع من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه وقادة بارزين في حماس لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قالت وزارة الصحة في غزة إنه لا يوجد أي مستشفى في رفح لديه القدرة على استيعاب عدد الضحايا. وكان أكثر من مليون فلسطيني يحتمي هناك قبل أن تبدأ إسرائيل هجومها.

لدى مراسل CNN جيريمي دايموند المزيد من التفاصيل في هذا التقرير، الذي يتضمن بعض المشاهد القوية والصادمة.