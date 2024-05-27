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حصريًا لـCNN.. الصفدي: نتنياهو يتجاهل حتى داعمه الأول.. ومواصلة اجتياح رفح ستؤدي إلى كارثة أخرى

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الغارة الجوية الإسرائيلية القاتلة، الأحد، على مخيم رفح كانت خاطئة بشكل مأساوي.

وقال نتنياهو عن الضربة في خطاب ألقاه في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين: "على الرغم من بذل قصارى جهدنا، لعدم إيذاء الأشخاص غير المتورطين، لسوء الحظ وقع خطأ مأساوي الليلة الماضية. نحن نحقق في القضية".

قُتل ما لا يقل عن 45 شخصًا وأصيب 200 آخرون بعد أن استهدفت الغارة الإسرائيلية مخيمًا للنازحين، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين، إن آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش تحقق في غارة جوية نُفذت في رفح الأحد.

في سياق متصل، أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فولكر تورك، الغارة الإسرائيلية "المروعة" على مخيم يأوي النازحين في رفح.

وقال تورك في بيان: "الصور من المخيم مروعة وتشير إلى عدم وجود تغيير واضح في أساليب ووسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل والتي أدت بالفعل إلى مقتل العديد من المدنيين".

وكرّر تورك التصريحات التي أدلت بها زميلته في الأمم المتحدة، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، لشبكة CNN في وقت سابق من الاثنين، حيث سلطت الضوء على كيف تظهر الغارة أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة حرفيًا".