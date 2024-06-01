وسطاء المفاوضات يدعون إسرائيل وحماس لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار

(CNN)-- دعت الولايات المتحدة وقطر ومصر إسرائيل وحماس إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي "يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار، وفقا لبيان مشترك أصدرته الدول الثلاث، السبت.

وقال البيان المنشور من قبل وزارة الخارجية القطرية على منصة إكس: "هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معًا في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم".

وجاء في البيان أن الدول الثلاث، بصفتها وسطاء في المناقشات الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار، تقدم "خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة".

وطرح بايدن، الجمعة، اقتراحًا يتألف من ثلاث مراحل قدمته إسرائيل لمعالجة الأزمة في غزة.

كانت حركة حماس قالت إنها تنظر إلى المقترح "بشكل إيجابي"، لكن إسرائيل أصرت على أن أهدافها للحرب "لم تتغير"، مما أثار تساؤلات حول درجة دعمها للخطة كما حددها بايدن.