نتنياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس

(CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، السبت، أنه قبل دعوة من قادة الكونغرس الأمريكي لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

وقال نتنياهو: "أنا متأثر للغاية لحصولي على شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة حول حربنا العادلة ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا لممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع".

ووجه أربعة من كبار قادة في الكونغرس الأمريكي، الجمعة، دعوة رسمية لنتنياهو لإلقاء كلمة خلال جلسة مشتركة.

وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وزعيم الأقلية في المجلس حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ومماثل الأقلية بالمجلس ميتش ماكونيل: "إننا ننضم إلى دولة إسرائيل في كفاحكم ضد الإرهاب، خاصة أن حماس تواصل احتجاز مواطنين أمريكيين وإسرائيليين رهائن ويعرض قادتها الاستقرار الإقليمي للخطر".

وأضافت الرسالة: "لهذا السبب، وبالنيابة عن قيادة الحزبين في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، نود أن ندعوكم لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس".

والرسالة، التي لا تحدد موعدًا للخطاب، موقعة من كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ.

وتأتي الدعوة بعد الكثير من التكهنات حيث لا تزال المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل محل نقاش، ويواجه الديمقراطيون ضغوطا من جناحهم اليساري حيث لا يزال الحزب منقسمًا حول تعامل إسرائيل مع الحرب ضد حماس.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، اقتراحًا من ثلاث مراحل قدمته إسرائيل لإنهاء الأزمة الطاحنة في غزة. وقال إن "حماس لم تعد قادرة على تنفيذ 7 أكتوبر آخر"، في حجة ساقها بايدن مفادها أن إسرائيل حققت أهدافها المعلنة لعمليتها في غزة، وأن الوقت قد حان لوقف القتال كجزء من صفقة لإطلاق سراح الإسرائيليين الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وبعد أقل من ساعة من تفصيل بايدن الاقتراح الإسرائيلي، أصر مكتب نتنياهو على أن إسرائيل لن تنهي الحرب حتى يتم هزيمة حماس و"تحقيق جميع أهدافها".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أنه خلال اجتماع مغلق في مارس/ أذار، أثار الجمهوريون في مجلس النواب فكرة دعوة نتنياهو. وعقب الاجتماع، قال جونسون للصحفيين إن "هذا أحد الأشياء التي نضعها في الاعتبار"، مضيفًا أنه "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نظهر التضامن والدعم لإسرائيل في الوقت الحالي".