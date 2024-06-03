تتواصل المظاهرات في إسرائيل والتي توجهت مباشرة الى الرئيس الأمريكي، من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، يأتي ذلك بعد أن طرح بايدن ما وصفه باقتراح إسرائيلي جديد لوقف إطلاق النار.

وأعربت كل من الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن دعمها للخطة، حيث دعا الوسطاء في قطر ومصر إسرائيل وحماس إلى "وضع اللمسات النهائية" على الصفقة.

في غضون ذلك، وافق نتنياهو على إلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس الأمريكي، بعد دعوته من قبل كبار قادة الكونغرس.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، إليوت غوتكين.

قد يهمك أيضًا.. وزير الدفاع الإسرائيلي: "لن نقبل" حكم حماس في غزة كجزء من أي صفقة لإنهاء الحرب