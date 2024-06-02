"شريان حياة" بعد إغلاق معبر رفح.. نظرة على الرصيف الأمريكي العائم في غزة

وسط الهتاف والتصفيق.. شاهد كيف عبرت أول قافلة مساعدات الى غزة من معبر رفح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وسائل إعلام رسمية مصرية، الأحد، انتهاء الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث أجروا مباحثات لإعادة فتح معبر رفح.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" التي تديرها الدولة عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن "مصر تمسكت بموقفها الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى".

وأضاف المصدر المسؤول، بحسب القناة، أن "الوفد الأمني المصري أكد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

كما شدد المصدر المسؤول على أن "الوفد المصري تمسك بضرورة العمل الفوري على إدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة للمساعدات يوميا إلى قطاع غزة، تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو الوقود".