سرت تساؤلات جديدة حول تقييم الرئيس الأمريكي الحقيقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث سُئل الرئيس، الثلاثاء، عما إن كان بنيامين نتنياهو يتلاعب بالسياسة في حرب إسرائيل وحماس؟ فأجاب جو بايدن: "لا أعتقد ذلك. إنه يحاول حل مشكلة خطيرة يعاني منها".

لكن يأتي هذا بعد ساعات فقط من نشر مقابلة مع مجلة "تايم"، التي سُئل فيها بايدن عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يطيل أمد الحرب بين إسرائيل وحماس ربما، في محاولة للاحتفاظ بالسلطة، ورد بايدن على ذلك بالقول: "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج".

كما سألت مجلة "تايم" بايدن أيضًا عما إذا كان يعتقد بايدن أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب في غزة بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي اطلع عليها، وكان رده: "الإجابة هي أن ذلك غير مؤكد. هناك أمر واحد مؤكد: لقد عانى أهل غزة، الفلسطينيون، كثيرًا بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وما إلى ذلك. وقُتل الكثير من الأبرياء".

من جانبه، قال المفاوض السابق آرون ديفيد ميلر، إن هذا يعكس إحدى أكثر اللحظات توترًا - نقطة الغليان - في علاقة بين زعيمين استمرت لنحو أربعة عقود.

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