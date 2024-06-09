لحظة وصول 4 رهائن إسرائيليين بعد عملية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين

لحظة وصول 4 رهائن إسرائيليين بعد عملية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيينالشرق الأوسطنشر الأحد، 09 يونيو / حزيران 2024أظهر مقطع فيديو لحظة لقاء الرهينة الإسرائيلية المحررة نوا أرغاماني مع عائلتها، ويقول الجيش الإسرائيلي إن أرغاماني كانت إحدى الرهائن الأربعة الذين أنقذهم في عملية خاصة في وسط غزة.ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 200 شخص قُتلوا في الغارات الإسرائيلية نتيجة العملية.قد يهمك أيضًا.. الجيش الأمريكي يكشف حقيقة استخدام الرصيف المؤقت بغزة لتحرير الرهائن الإسرائيليينحماس: إسرائيل ارتكبت "مجزرة مروعة" بحق المدنيين في مخيم النصيراتأول تعليق لبايدن ونتنياهو بشأن العملية الإسرائيلية لتحرير 4 رهائن في غزة قراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليحماسغزةقطاع غزة