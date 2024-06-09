لحظة وصول 4 رهائن إسرائيليين بعد عملية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين

الشرق الأوسط
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لحظة وصول 4 رهائن إسرائيليين بعد عملية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين

أظهر مقطع فيديو لحظة لقاء الرهينة الإسرائيلية المحررة نوا أرغاماني مع عائلتها، ويقول الجيش الإسرائيلي إن أرغاماني كانت إحدى الرهائن الأربعة الذين أنقذهم في عملية خاصة في وسط غزة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 200 شخص قُتلوا في الغارات الإسرائيلية نتيجة العملية.

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