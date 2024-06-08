بعدما شكك بأسبابه في الحرب على غزة.. كيف تبدو "نقطة الغليان" في علاقة بايدن ونتنياهو؟

تم إسكاتها وتهميشها.. دبلوماسية استقالت من الخارجية الأمريكية بسبب غزة تتحدث لـCNN عما حدث لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرهائن الذين تم تحريرهم خلال عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، السبت، في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان القريبة من تل أبيب، السبت.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إنه احتفل مع نوا أرغاماني وعائلتها، بما في ذلك والدها يعقوب، الذي يحتفل أيضًا بعيد ميلاده اليوم.

وتحدث نتنياهو عن يعقوب: "لقد قال، "تلقيت أفضل هدية يمكن أن أتوقعها على الإطلاق”.

وأضاف رئيس الوزراء إنه التقى أيضًا بأسير آخر تم إنقاذه، وهو أندريه كوزلوف.

وتابع: "أخبرني أندريه أنه كان لديه دفتر ملاحظات أثناء وجوده في الأسر، وكان يكتب كل يوم سطرًا واحدًا. كل يوم هو هدية".

وتعهد نتنياهو بأن إسرائيل ملتزمة بإعادة الرهائن المتبقين في غزة.

وقال أيضًا إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن تقوم حماس بإطلاق سراحهم جميعًا، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فإن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم لإعادتهم جميعًا إلى ديارهم".

في سياق متصل، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات قصيرة حول عملية احتجاز الرهائن في غزة خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس.

وأضاف: "أريد أن أكرر تعليقات الرئيس ماكرون التي رحبت بالإنقاذ الآمن للرهائن الأربعة الذين أعيدوا إلى عائلاتهم في إسرائيل. لن نتوقف عن العمل حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ويتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وهذا أمر ضروري لتحقيق ذلك".

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن خلية أمريكية في إسرائيل دعمت الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الأربعة، وعملت مع القوات الإسرائيلية في العملية، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وفي بيان للبيت الأبيض، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن البيت الأبيض يشيد بالعملية الإسرائيلية. وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة "تدعم كل الجهود" لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، بما في ذلك "من خلال المفاوضات الجارية أو وسائل أخرى".

وأضاف سوليفان: "إن إعادة الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار المطروح الآن على الطاولة سيضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين إلى جانب ضمانات أمنية لإسرائيل وإغاثة المدنيين الأبرياء في غزة".