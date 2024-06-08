حماس: إسرائيل ارتكبت "مجزرة مروعة" بحق المدنيين في مخيم النصيرات

بذخائر أمريكية.. إليكم ما نعلمه عن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة

تم إسكاتها وتهميشها.. دبلوماسية استقالت من الخارجية الأمريكية بسبب غزة تتحدث لـCNN عما حدث لها

(CNN)-- اتهمت حركة حماس، السبت، إسرائيل بارتكاب "مجزرة مروعة" بعد أن أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بمقتل 210 أشخاص على الأقل وإصابة مئات آخرين في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات.

وقالت الجماعة المسلحة، في بيان مكتوب، إن قيام إسرائيل بقتل العشرات من الأشخاص أثناء قيامها بعملية تحرير الرهائن كان "جريمة وحشية، خالية من قيم الحضارة والإنسانية".

وقالت حماس إن إنقاذ الرهائن الأربعة أحياء لن يغير "الفشل الاستراتيجي" لإسرائيل في قطاع غزة، حيث لا تزال الحركة تحتجز عددًا كبيرًا من الرهائن الآخرين بعد ثمانية أشهر من القتال.

وفي بيان منفصل، قال زعيم حماس إسماعيل هنية إن "المقاومة ستستمر" بعد القتال الدامي.

وقال هنية: "شعبنا لن يستسلم، والمقاومة ستستمر في الدفاع عن حقوقنا في مواجهة هذا العدو المجرم".

وليس لدى شبكة CNN أي وسيلة للتحقق من أرقام الضحايا التي أبلغ عنها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. ولا يفرق المكتب الإعلامي بين القتلى المدنيين والمسلحين.