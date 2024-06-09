هل دخلت قوات أمريكية غزة لتحرير الرهائن الإسرائيليين؟ مصدر يكشف لـCNN

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن خلية أمريكية في إسرائيل دعمت جهود إنقاذ 4 رهائن إسرائيليين وعملت مع القوات الإسرائيلية، في إشارة إلى فريق يساعد إسرائيل منذ 7 أكتوبر في جمع المعلومات عن الرهائن.

المزيد من التفاصيل مع مراسلة شبكة CNN بريسيلا ألفاريز من واشنطن.

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