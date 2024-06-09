هل دخلت قوات أمريكية غزة لتحرير الرهائن الإسرائيليين؟ مصدر يكشف لـCNN

هل دخلت قوات أمريكية غزة لتحرير الرهائن الإسرائيليين؟ مصدر يكشف لـCNNالشرق الأوسطنشر الأحد، 09 يونيو / حزيران 2024قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن خلية أمريكية في إسرائيل دعمت جهود إنقاذ 4 رهائن إسرائيليين وعملت مع القوات الإسرائيلية، في إشارة إلى فريق يساعد إسرائيل منذ 7 أكتوبر في جمع المعلومات عن الرهائن.المزيد من التفاصيل مع مراسلة شبكة CNN بريسيلا ألفاريز من واشنطن.قد يهمك أيضًا.. "وصمة عار".. الأزهر يعلق على مقتل عشرات الفلسطينيين خلال تحرير 4 رهائن إسرائيليين بغزةلحظة وصول 4 رهائن إسرائيليين بعد عملية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيينالجيش الأمريكي يكشف حقيقة استخدام الرصيف المؤقت بغزة لتحرير الرهائن الإسرائيليينقراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الأمريكيالجيش الإسرائيليحماسغزةقطاع غزة