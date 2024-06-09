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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان الأزهر في مصر، الأحد، بأشد العبارات العملية الإسرائيلية لتحرير 4 رهائن في وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وقال الأزهر في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "يُدين الأزهر بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها (الاحتلال...)، اليوم السبت، تجاه المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من مئتي شهيد وأربعمائة جريح، في جريمة جديدة تُضاف للسجل الصهيوني الأسود تجاه الفلسطينيين أصحاب الأرض"، طبقا لنص البيان.

وأضاف البيان: "ويندد الأزهر باستمرار دعم بعض الأنظمة والحكومات ومباركتهم لإجرام هذا الكيان الغاشم، وارتكابه للمجازر الدموية تجاه المدنيين العزل، بما يؤكد للعالم أجمع أنها حرب إبادة جماعية تجري على أرض فلسطين"، حسب وصف الأزهر.

ومضى البيان قائلا: "والأزهر إذ يُدين ويشجب تلك المجازر الوحشية، فإنه لا يزال ينادي ويستصرخ المجتمع الدولي، وأصحاب الضمير الحر، من أجل وقف نزيف الدم في غزة، وحماية المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وغوثهم، مطالبًا بمحاسبة الكيان الصهيوني وملاحقته على انتهاكه القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدم السكوت عن مجازر الإرهابيين الصهاينة الذين بغوا في الأرض فسادًا، بما يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية".