تحدث مستشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، مع مذيعة شبكة CNN، دانا باش، حول الطريقة التي ساعدت بها الولايات المتحدة المهمة الإسرائيلية لإعادة 4 رهائن.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين جيك سوليفان والمذيعة دانا باش:

دانا باش: كيف ساعدت الولايات المتحدة في هذه المهمة على وجه التحديد؟

جيك سوليفان: حسنًا دانا، لقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لإسرائيل لعدة أشهر في جهودها للمساعدة في تحديد مواقع الرهائن في غزة، ودعم جهود محاولة تأمين إنقاذهم أو استعادتهم. لن أتطرق إلى المسائل التشغيلية أو الاستخباراتية المحددة المرتبطة بهذا الأمر لأننا بحاجة إلى حماية هؤلاء. كل ما أستطيع قوله هو أننا قدمنا ​​الدعم بشكل عام للجيش الإسرائيلي حتى نتمكن من محاولة إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، بمن فيهم الرهائن الأمريكيين الذين ما زالوا محتجزين.

دانا باش: لذا أفهم أن الاستخبارات الأمريكية قدمت المساعدة، ولكن هل يمكنك أن تقول أي شيء عن الجنود الأمريكيين والأسلحة الأمريكية؟

جيك سوليفان: حسنًا، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إنه لم تكن هناك قوات أمريكية، ولا جنود أمريكيون على الأرض مشاركون في هذه العملية. لم نشارك عسكريًا في هذه العملية. قُتل أشخاص أبرياء بشكل مأساوي في هذه العملية. لا نعرف العدد الدقيق، ولكن قُتل أشخاص أبرياء وهذا أمر مفجع ومأساوي.

لقد قال الرئيس نفسه في الأيام الأخيرة إن الشعب الفلسطيني يعيش جحيمًا محضًا في هذا الصراع لأن "حماس" تعمل بطريقة تضعهم في مرمى النيران وتحتجز رهائن في قلب المناطق المدنية المكتظة.

