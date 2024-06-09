بعد تحرير 4 رهائن.. مسؤول أمريكي يدعو لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن اتفاق "وقف إطلاق النار الدائم" بين إسرائيل وحماس هو "المسار الوحيد الموثوق للمضي قدمًا" بعد مهمة إنقاذ رهائن إسرائيلية يقول مسؤولون في غزة إنها أسفرت عن مقتل 274 شخصًا على الأقل.

وأضاف سوليفان، في حديثه إلى مذيعة CNN دانا باش في برنامج "حالة الاتحاد"، الأحد، أن "أفضل طريقة لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم وحماية المدنيين الفلسطينيين هي إنهاء هذه الحرب. وأفضل طريقة لإنهاء هذه الحرب هي أن تقول حماس "نعم" للاتفاق الذي أعلنه الرئيس بايدن وقبلته إسرائيل، والذي يضع خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإعادة جميع الرهائن".

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الاقتراح المكون من ثلاث مراحل أواخر الشهر الماضي، قائلا إن إسرائيل قدمت الخطة، على الرغم من أن تعليقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ ذلك الحين تركت بعض الشكوك حول مستوى دعمه للاقتراح على النحو الذي طرحه بايدن.

واعترف سوليفان بالخسائر المدنية الناجمة عن العملية العسكرية الإسرائيلية يوم السبت، بينما قال إن حماس، التي احتجزت الرهائن خلال هجماتها القاتلة في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، تعرض الفلسطينيين للخطر.

وأضاف أن "الرئيس نفسه قال في الأيام الأخيرة إن الشعب الفلسطيني يمر بجحيم شديد في هذا الصراع لأن حماس تعمل بطريقة تضعهم في مرمى النيران، وتحتجز رهائن في قلب المناطق المدنية المزدحمة".

وعندما سألته دانا باش عما إذا كانت الولايات المتحدة مرتاحة لكيفية تنفيذ المهمة، دعا سوليفان إلى حل دبلوماسي "حيث لا تكون هناك حاجة لعمليات عسكرية لإخراج كل الرهائن الأخيرين".

كما ألقى السناتور الأمريكي توم كوتون باللوم على حماس لاحتجازها رهائن في المناطق المدنية، الأحد. وقال كوتون لقناة فوكس نيوز: "لا يجب أن تأخذ رهائن في المقام الأول. يجب أن تطلق سراحهم بمجرد ذلك، وبالتأكيد لا ينبغي عليك إخفائهم في مناطق مدنية".

وقال السناتور الجمهوري من أركنساس إن العملية، التي أثارت إدانات من زعماء المنطقة، كانت "بطولية" و"تم تنفيذها بشكل جيد".