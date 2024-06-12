بأسلحة لم يستخدمها من قبل.. "حزب الله" يصعد ضرباته على إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن "وابلًا كبيرًا من الصواريخ" أُطلق من لبنان باتجاه الجزء الشمالي من إسرائيل، مضيفًا أن حوالي 160 قذيفة إجمالاً عبرت الحدود مع بعض الحرائق المشتعلة.

سقطت العديد من الصواريخ في الجزء الشرقي من تلك المنطقة الحدودية، لكن بعضها سقط بالفعل على طول شواطئ بحيرة طبريا بالإضافة إلى سقوط العديد منها شرق حيفا أيضًا.

وكانت هذه الصواريخ، وفقًا لقناة حزب الله على "تيليغرام"، ردًا على مقتل 4 من مقاتلي حزب الله، أحدهم قائد كبير، خلال الليل في بلدة جويا التي تقع على بعد حوالي 14 كيلومترًا شمال الحدود.