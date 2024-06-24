أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، وقد أعطى بالفعل المزيد من الوضوح بشأن الحرب في غزة وخططه لمستقبلها وقال خلال المقابلة إن المرحلة المكثفة من الحرب على وشك الانتهاء، كما قال نتنياهو إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حماس.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، باولا هانكوك من مدينة القدس.

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