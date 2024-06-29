إيران تعلن أحدث نتائج انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة إبراهيم رئيسي

بعد موت رئيسي.. الإيرانيون يتجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار خلفه من بين 6 مرشحين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت لجنة الانتخابات الإيرانية، السبت، عن أحدث نتيجة الانتخابات الرئاسية الـ14 بين المرشحين الأربعة لخلافة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، الذي قتل إلى جانب عدد من المسؤولين بطائرة مروحية برحلة داخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان المتحدث باسم لجنة الانتخابات، محسن إسلامي، قوله إنه بعد فرز 12 مليونا و58 الفا و843 صوتا في 32 الفا و244 مركز اقتراع في 375 مدينة بالبلاد كانت النتيجة كالتالي:

- مسعود بزشكيان حصل على 5 ملايين و 354 صوتا.

- سعيد جليلي حصل على 4 ملايين و 875 الفا و 269 صوتا.

- محمد باقر قاليباف حصل على 1 مليون و 620 الفا و 628 صوتا

- مصطفى بور محمدي حصل على 95 الفا و 171 صوتا.

وذكرت الوكالة الإيرانية بتقريرها أن "لجنة الانتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية الإيرانية، كانت قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران".

وذكر التقرير: "جرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة".