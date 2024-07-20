خسارة لا يمكن تصورها.. عائلة في غزة تروي الكابوس الذي عاشته بعملية تحرير الجيش الإسرائيلي للرهائن

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(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، عن مقتل 37 شخصا، وإصابة 54 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ 38919 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 89622 شخصا. ولا تميز الوزارة بين القتلى المدنيين والمقاتلين.

وفي تقريرها اليومي، تقول وزارة الصحة في غزة إنها غير قادرة على إحصاء عدد الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض أو في الشوارع، حيث لم تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات، السبت، ارتفع إلى 13 قتيلا.

وأضاف محمود بصل أن أربعة أشخاص آخرين قُتلوا في غارة سابقة أودت بحياة أربعة أشخاص بالفعل.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات.