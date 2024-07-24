آلاف الفلسطينيين أُجبروا على الفرار من مدينة خان يونس بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة. صوت إطلاق النار يدفع النساء والأطفال للركض بحثًا عن الأمان، ولكن لم يتبق مكان للجوء إليه.

وقال النازح فلسطيني محمد عبدالجواد إن الجيش الإسرائيلي "يضحك علينا"، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك مكان آمن للذهاب إليه في قطاع غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف البنية التحتية لحماس في خان يونس، مدعيًا أن قواته استهدفت مرافق تخزين الأسلحة ونقاط المراقبة وطرق الأنفاق تحت الأرض في المنطقة. نتيجة لذلك، تم تحذير المدنيين للانتقال إلى منطقة إنسانية أكثر تقييدا أعيد ترتيبها في منطقة المواصي الساحلية.

منذ الاثنين، تقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 100 فلسطيني قُتلوا بغارات جوية ونيران مدفعية إسرائيلية.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة CNN، ندى بشير.