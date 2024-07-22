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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن نيته تعديل المنطقة الإنسانية في غزة بالقرب من خان يونس، في إطار استعداده "للعمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية"، بسبب "معلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس دمجت البنية التحتية الإرهابية في المنطقة".

جدير بالذكر ان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يصنفان "حماس" كـ"منظمة إرهابية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "التحذير المبكر للمدنيين يتم من أجل تخفيف الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين، وإبعاد المدنيين عن مناطق القتال"، حسب قوله.

وحث الجيش الإسرائيلي من خلال رسائل نصية ومكالمات هاتفية ونشرات إعلامية "السكان المتبقين في الأحياء الشرقية من خان يونس على الإخلاء مؤقتا إلى المنطقة الإنسانية المعدلة في المواصي"

كما أرسل الجيش الإسرائيلي رسائل إلى النظام الصحي الفلسطيني والمجتمع الدولي لإبلاغهم بأنه "لا توجد حاجة لإخلاء المستشفيات في المنطقة".