"كم منا يجب أن يموت؟".. طبيب بمستشفى ناصر في خان يونس باكيًا ويطلب وقف إطلاق النار

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(CNN)-- قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 37 فلسطينيًا قٌتلوا وأصيب 120 آخرون بعد قصف مدفعي إسرائيلي وغارات جوية بالقرب من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، صباح الاثنين.

وأضافت الوزارة أنه من المعتقد أن المزيد من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني "الوصول إليهم".

وقال الدكتور مروان الحمص، في مستشفى ناصر بخان يونس، لشبكة CNN، إن من بين القتلى نساء وأطفال. وقال إن هناك أيضًا "عددًا كبيرًا من الإصابات"، وكان المسعفون يضطرون إلى فرز الأشخاص في أرض المستشفى لأنه لم يكن هناك مكان في وحدة العناية المركزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أمر الجيش الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس بالإخلاء مؤقتا إلى ما وصفها بمنطقة إنسانية "معدلة"، قائلا إنه "سيتصرف بقوة ضد المنظمات الإرهابية" في منطقة خان يونس.

وقال الدكتور محمد محمد المغير، مسؤول المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن إسرائيل قلصت المساحة الإنسانية في محافظة خان يونس "من 45 كيلومترًا مربعًا إلى 28 كيلومترًا مربعًا".

وأضاف أن ثلاثة من العاملين في منظمته أصيبوا أثناء توجههم "لتقديم خدمات إغاثية في منطقة العلم في بلدة بني سهيلا" شرق خان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، إن الغارات على خان يونس رفعت عدد القتلى في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 39 ألف شخص. ولا تفرق الوزارة بين القتلى من المدنيين والمقاتلين.