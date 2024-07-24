إحصاء لـCNN: عشرات من أعضاء الكونغرس لن يحضروا خطاب نتنياهو

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(CNN)-- لن يحضر ما يقرب من 50 عضوًا في الكونغرس خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وفقًا لإحصاء شبكة CNN.

وحسب إحصاء CNN، هناك 39 عضوًا معينًا في مجلس النواب وتسعة من أعضاء مجلس الشيوخ لم يحضروا. وفي وقت سابق، أفادت CNN بتقديرات في صفوف الديمقراطيين بأن أكثر من 80 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب سيقاطعون الخطاب.

وسيترأس رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردين خطاب نتنياهو، بعد رفض نائب الرئيس كامالا هاريس وباتي موراي، التي تتولى رئاسة المجلس مؤقتا. وقال العديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ إنهم لن يحضروا خطاب نتنياهو.

أعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي هذا الصباح أنها لن تحضر وستجتمع بدلاً من ذلك مع عائلات الرهائن.

ومن بين مقاطعي الخطاب السناتور إليزابيث وارن، والسناتور ديك دوربان، والسناتور بيرني ساندرز، والنائب جان شاكوفسكي، والنائب ألكسندريا أوكازيو كورتيز، والنائب جيم كليبيرن، والنائب إلهان عمر.