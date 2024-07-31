تحدث الجنرال الأمريكي المتقاعد، سيدريك لايتون، مع مذيع شبكة CNN، جيك تابر، حول ما إذا كان يتوقع تصعيدًا من قبل حزب الله بعد مقتل المستشار الكبير لحسن نصرالله، فؤاد شكر، وما إذا كان هجوم الجولان قد يكون "خطأ".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين سيدريك لايتون وجيك تابر:

جيك تابر: معنا الآن العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي والمحلل العسكري في شبكة CNN، سيدريك لايتون. العقيد لايتون، صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن القوات الإسرائيلية استهدفت فؤاد شكر، المستشار الرفيع لزعيم حزب الله حسن نصرالله. شكر مطلوب أيضًا من قبل الولايات المتحدة لدوره في تفجير ثكنات مشاة البحرية في بيروت عام 1983. وأعلن الجيش الإسرائيلي للتو أنه تم القضاء عليه في الضربة. ماذا تعرف عنه أكثر؟

سيدريك لايتون: إذن ببساطة، جيك، كان هذا الرجل الثالث في حزب الله، وفقًا لما قالته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وما أفادت به الاستخبارات الأمريكية أيضًا.

لذا فإن التسلسل الهرمي الأساسي هنا بالنسبة له كان في الأساس المستشار الاستراتيجي لنصرالله. وهذا وضعه في منصب رئيسي للغاية داخل حزب الله. لذلك كان هدفًا رئيسيًا وشخصًا رئيسيًا يجب القضاء عليه.

جيك تابر: من الواضح أن الناس قلقون من اندلاع صراع أوسع نطاقاً حيث تقاتل إسرائيل على جبهات متعددة، رغم أنها بالفعل كذلك في بعض النواحي. هل تعتقد أن الضربة ترقى إلى عمل محدود لإرسال رسالة إلى حزب الله، ولكنها ليست كبيرة بما يكفي لاندلاع حرب إقليمية شاملة؟

سيدريك لايتون: أعتقد أن الإسرائيليين راهنوا على أن هذا هو الحال. بعبارة أخرى، يعتقدون أن هذه ضربة محدودة تستهدف فردًا معينًا، لكن هذا فرد رفيع المستوى للغاية وقد ينتهي الأمر بتصعيد.

يعتقد الإسرائيليون أن هذا سيكون له تأثير محدود على ما سيفعله حزب الله بعد ذلك. لكنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون حذرين حقًا بشأن كيفية انهيار سلم التصعيد هذا في هذه المرحلة بالذات. لذلك أعتقد أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت المقامرة الإسرائيلية ستؤتي ثمارها أم لا.

جيك تابر: يطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وترد إسرائيل بالمثل. هل من الممكن أن يكون الهجوم الصاروخي الذي وقع السبت على مرتفعات الجولان والذي أدى إلى مقتل هؤلاء الأطفال الـ12 صاروخاً غير مقصود ولم يكن مقصوداً بذلك الجزء من مرتفعات الجولان؟

سيدريك لايتون: من المحتمل جداً أن يكون هذا هو الحال، جيك. أحد التقارير التي اطلعنا عليها من الإسرائيليين هي أنهم يعتقدون أنه كان في الواقع صاروخاً غير مقصود. إن مدى الصاروخ قصير إلى حد ما، فهو يبلغ حوالي 10 كيلومترات أو 6 أميال.

من السهل إطلاق صواريخ مثل هذه بالخطأ. وإذا لم يكن لديهم مزيج الوقود المناسب، فمن المحتمل أن تكون قد انفجرت عن طريق الخطأ أو استهدفت المنطقة الخطأ.

إن حقيقة استهدافهم لمجتمع الدروز تشير أيضاً إلى أن هذا ربما كان خطأ، لأن حزب الله لا يريد عادة تنفير السكان الدروز.

جيك تابر: صحيح، الدروز هم سكان مسلمون في إسرائيل. العقيد سيدريك لايتون، شكراً جزيلاً على تحليلك.



