بذخائر أمريكية.. إليكم ما نعلمه عن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إن قائد لواء تابع لحركة حماس قُتل في غارة جوية، السبت، على منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الإسرائيلي، في بيان مشترك، إن المسؤول في حماس، رافع سلامة، كان قائد لواء خان يونس التابع لحماس و"كان أحد العقول المدبرة لمذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول".

كما وصف الجيش الإسرائيلي سلامة بأنه "أحد أقرب المقربين لمحمد الضيف"، قائد الجناح العسكري لحركة حماس والذي تم استهدافه أيضًا في تلك الغارة.

وفي الوقت نفسه، قالت أجهزة المخابرات الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنها قتلت ما مجموعه 25 من مسلحي حماس المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلن رونين بار، رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية (الشين بيت)، هذا الرقم خلال اجتماع مع قادة القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي والفرقة 162 عُقد في رفح، السبت. وأشاد بار بنتائج "النشاط المكثف" الذي قام به الشاباك داخل غزة.

كما أشاد رئيس الوكالة بالدور الذي لعبته المخابرات في غارة، السبت، على خان يونس.

ووصف قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، الذي حضر اجتماع السبت، الهجوم بأنه "هجوم كبير" جمع بين "الاستخبارات الدقيقة والعمل العملياتي وضربة قوية".

وقد خلفت الغارة مشاهد من الدمار في المنطقة، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 90 شخصًا قتلوا وأصيب 300 آخرين. وأظهرت لقطات من المواصي، موقع الهجوم، الذي تم تحديده سابقًا كـ"منطقة آمنة" للفلسطينيين، جثثًا في الشوارع وخيامًا مدمرة.