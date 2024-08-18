كاميرا CNN ترصد حجم الدمار الذي أحدثته غارة إسرائيلية في جنوب لبنان

كاميرا CNN ترصد حجم الدمار الذي أحدثته غارة إسرائيلية في جنوب لبنانالشرق الأوسطنشر الأحد، 18 اغسطس / آب 2024أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية أدت الى مقتل عشرة أشخاص على الأقل في النبطية، جنوب لبنان، مما دفع حزب الله إلى إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل ردًا على الغارة.وتجول مراسل شبكة CNN، بن ويدمان بين أنقاض المستودع الذي دمرته المقاتلات الإسرائلية في بلدة تول وهذا ما رصده..قد يهمك أيضًا.. انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان نتيجة نقص إمدادات الطاقةفريق التفاوض الإسرائيلي يوضح موقفه بعد مفاوضات الدوحة حول غزةفلسطيني بعد أوامر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء في "بضع ساعات": "نحن كالعبد المأمور" قراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليحزب اللهغزةقطاع غزة