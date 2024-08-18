كاميرا CNN ترصد حجم الدمار الذي أحدثته غارة إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية أدت الى مقتل عشرة أشخاص على الأقل في النبطية، جنوب لبنان، مما دفع حزب الله إلى إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل ردًا على الغارة.

وتجول مراسل شبكة CNN، بن ويدمان بين أنقاض المستودع الذي دمرته المقاتلات الإسرائلية في بلدة تول وهذا ما رصده..

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