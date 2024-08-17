فريق التفاوض الإسرائيلي يوضح موقفه بعد مفاوضات الدوحة حول غزة

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(CNN)-- أعرب فريق التفاوض الإسرائيلي عن تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأبلغ فريق التفاوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وضع المحادثات في الدوحة، السبت.

وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء أن "الفريق أعرب لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدمًا في الصفقة، استنادًا إلى الاقتراح الأمريكي الأخير (الذي يستند إلى مقترح 27 مايو/أيار) - ويتضمن عناصر مقبولة لإسرائيل".

وقال البيان "هناك أمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حماس من قبل الولايات المتحدة والوسطاء إلى إزالة معارضتها للاقتراح الأمريكي، والسماح بتحقيق اختراق في المفاوضات".

وكان مصدر كبير في حماس مطلع على المفاوضات قال لشبكة CNN إن حماس تعتقد أن إسرائيل تواصل التهرب والعرقلة وتصر على إضافة شروط جديدة لتعطيل الاتفاق.

ووصف بيان مشترك لوسطاء المفاوضات، الولايات المتحدة ومصر وقطر، جولة المحادثات التي انتهت في الدوحة، الجمعة، بأنها كانت "جادة وبناءة وأُجريت في جو إيجابي".

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة جولة جديدة للمحادثات قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وتشير مبادئ مقترح 27 مايو/أيار إلى تلك التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه في 31 من الشهر نفسه، حيث وضع اقتراحًا إسرائيليًا من ثلاث مراحل من شأنه أن يقرن إطلاق سراح الرهائن بـ"وقف إطلاق نار كامل وشامل"، وهي الخطة التي قال إنها تقدم أفضل أمل لإحلال السلام في غزة.

ودعت حماس إلى التوصل إلى اتفاق على أساس الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس في أوائل يوليو/تموز، والذي بني على تلك المقترحات.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم مطالب إضافية في الأسابيع اللاحقة تتجاوز ذلك الإطار.