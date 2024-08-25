الى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. إليكم ما نعلمه حتى الآن

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن محادثات وقف إطلاق النار لا تتقدم إلى الأمام، لكن مسؤولاً مصرياً مطلعاً على المفاوضات الجارية هنا في القاهرة صرح لشبكة CNN أن هناك اختلافات واسعة في مواقف إسرائيل وحماس.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلة شبكة CNN، ندى بشير من القاهرة.

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