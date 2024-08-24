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(CNN)-- قال مسؤول مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن لشبكة CNN، السبت، إن مصر تريد من إسرائيل أن "تسحب قواتها بالكامل" من ممر فيلادلفيا، بين مصر وقطاع غزة، وإن هناك "خلافات واسعة" قبل التوصل إلى اتفاق.

وحسبما ذكرت شبكة CNN، قدمت إسرائيل خطة معدلة، الخميس، تتضمن خريطة لأماكن نشر القوات الإسرائيلية، وتقلل من عدد القوات والمواقع العسكرية على طول الممر الاستراتيجي المتاخم لمصر، حسبما كان قد أفاد مصدر إسرائيلي.

وكان المفاوضون المصريون قد رفضوا خريطة إسرائيلية سابقة بشأن الممر قبل أيام ورفضوا نقلها إلى حماس، ووصفوها بأنها غير قابلة للتنفيذ.

ويبلغ طول ممر فيلادلفيا 14 كيلومترًا (8.7 ميل) من الأرض في جنوب غزة على طول الحدود مع مصر، وتسيطر عليه القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي.

وقال المسؤول المصري لشبكة CNN، إن "تقليص الوجود الإسرائيلي (في الممر) ليس هو الحل. ومصر تريد أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من تلك المنطقة".

وأضاف المسؤول المصري أن مصر تتوقع إطلاع حماس على تطورات المحادثات عندما يصل وفد الحركة إلى القاهرة.