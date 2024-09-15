هكذا علق أبو عبيدة وحماس على الهجوم الصاروخي للحوثيين على إسرائيل

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- أشادت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، والحركة بالهجوم الصاروخي الذي شنته قوات الحوثي في اليمن على إسرائيل، الأحد.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، على حساب الكتائب عبر تيليغرام إن إسرائيل "اليوم تفشل مع حلفائها في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، وهي أضعف من أن توسع الحرب إلى جبهات جديدة ستتلقى منها آلاف الصواريخ ومفاجآت عديدة".

ووصف أبو عبيدة الهجوم الذي وقع بصاروخ باليستي، بأنه "قفزة نوعية سيكون لها تداعيات كبيرة" على الصراع في غزة.

ومن جانبها، قالت حركة حماس في بيان إن دعم "جبهات المقاومة في اليمن ولبنان والعراق هو حق مشروع لأمتنا وشعبها. ويؤكد وحدة أمتنا"، حسب البيان.