(CNN)-- حظر مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية، بيروت، حمل أجهزة الاستدعاء "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي على متن الرحلات الجوية، بعد يومين من الهجمات على الأجهزة اللاسلكية في جميع أنحاء لبنان.

وطلبت سلطات المطار من شركات الطيران إبلاغ الركاب بأنه "يمنع حمل أي جهاز بيجر أو جهاز اتصال لاسلكي على متن الطائرة، سواء داخل حقيبة حمل أو حقيبة يد وأيضا من خلال البضائع" في إشعار صدر يوم الخميس.

ويحذر الإشعار من أنه سيتم مصادرة أي من هذه الأجهزة من قبل أمن المطار في حالة العثور عليها.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون في قطاع الصحة، الخميس، أن ثمانية إسرائيليين نقلوا إلى المستشفى، في أعقاب تقارير عن هجوم صاروخي مضاد للدبابات بالقرب من الحدود مع لبنان، بعملية تبناها حزب الله قائلا إن الجماعة هاجمت موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة على طول الحدود، "مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى"، على حد تعبيره.

واتصلت CNN بالجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق.

وذكرت محطة إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ثمانية أشخاص أصيبوا بعد أن سقط صاروخ مضاد للدبابات على سلسلة جبال راميم في منطقة الجليل الأعلى.

ونقل اثنين من الجرحى بطائرة مروحية إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا الساحلية وتم نقلهما لإجراء عملية جراحية، بحسب المتحدث باسم المستشفى، مضيفا إنهما أصيبا في "حادث" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتابع المتحدث باسم المستشفى قائلا: "يتم تعريفهم حاليًا على أنهم متوسطو الخطورة، وحالتهم مستقرة"، في حين أجلي ستة آخرين إلى مركز زيف الطبي في مدينة صفد شمال إسرائيل، بحسب المستشفى الذي أضاف أن المصابين في حالة "متوسطة".