تحدثت مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، مع رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العنف في الشرق الأوسط.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: هل يمكنني أن أسألك، لأن القصة اليوم سيئة للغاية عن إسرائيل وحزب الله. لقد رأينا بالفعل أن أكثر من 270 شخصاً قتلوا في اليوم وحده، وأصيب أكثر من ألف شخص. لديكم مئات من قوات حفظ السلام في تلك المنطقة المتوترة للغاية على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. هل هناك أي شيء تسمعونه يمكن أن يخفف من حدة هذا الأمر، أم أن الأمر أصبح الآن حربًا شاملة؟

سيمون هاريس: أعتقد أن ما رأيناه اليوم هو وضع خطير للغاية. لقد رأينا فعليًا فتح جبهة ثانية كارثية محتملة فيما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط. كما نرى المدنيين مستهدفين مرة أخرى. كما تعلمون، نحن لا نرى استجابة محددة للإرهاب هنا، بل ما نراه بالفعل هو أنه من بين القتلى حتى الآن، تأكد مقتل 21 طفلاً على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن ألف شخص.

لذا فإن النمط المتمثل في انتهاك القانون الدولي وتجاهل قواعد الاشتباك فيما يتعلق بحماية المدنيين يتم تجاهله مرة أخرى بشكل كامل. إنه وضع خطير للغاية. يسعدني أن أقول إن قوات حفظ السلام التابعة لنا آمنة ومأمونة، لكن المدنيين الذين لا يملكون القدرة على الدفاع عن أنفسهم، لا يملكون القدرة على حماية أنفسهم، هم الذين يقلقونني حقًا. يجب أن نكون هنا في الأمم المتحدة هذا الأسبوع للحديث عن خفض التصعيد، وبدلاً من ذلك سنلتقي في الجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية التصعيد.

كريستيان أمانبور: هل تعتقد، اقترح البعض بما في ذلك المسؤولون الأمريكيون، أن هذه الجمعية العامة قد تؤدي في الواقع إلى تأجيج الوضع هناك بدلاً من خفض التصعيد اعتمادًا على خطابات القادة المختلفة؟

سيمون هاريس: حسنًا، آمل بالتأكيد ألا يكون الأمر كذلك. أعتقد أنه يتعين علينا تذكير أنفسنا بالغرض الحقيقي للأمم المتحدة. أعني أن الأمم المتحدة تأسست لحل النزاعات سلميًا وسياسيًا. وأعتقد أن العالم الآن وقادة العالم كما نجتمع هنا بحاجة إلى أن يسألوا أنفسهم عن التطبيق المتسق لسيادة القانون والقانون الدولي. لا يمكن أن يكون لدينا وضع حيث يجب تطبيق القانون الدولي على البعض ويمكن تجاهله من قبل البعض الآخر. بالطبع، لإسرائيل الحق في العيش في أمن وأمان. وبالطبع، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وبالطبع، لإسرائيل الحق في التعامل مع أي هجوم إرهابي تتعرض له، ولكن هذا ليس ما نراه الآن، بل إن ما نراه في الواقع هو تجاهل صارخ للقانون الدولي، وعدم مراعاة لحماية المدنيين. ومرة ​​أخرى، يجد الأطفال أنفسهم محاصرين في خضم الصراع.

كريستيان أمانبور: هذه هي جبهة لبنان التي تتحدث عنها. والآن، دعنا نتحدث عن جبهة غزة التي كادت تسقط من الصفحات الأولى الآن. والناس في غزة قلقون للغاية بشأن هذا الأمر. لقد اتخذت أيرلندا نهجًا مختلفًا تمامًا، قبل أشهر، اعترفتم بشكل خاص إلى جانب النرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية، وقد واجهت قدرًا هائلاً من المقاومة من جانب إسرائيل. ما الذي تصفه بذلك؟ هل هي علاقات باردة؟ هل لديك أي نفوذ بعد الآن، دعنا نقول حول محاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أو على الأقل التدخل الإنساني في غزة؟

سيمون هاريس: إذًا أعتقد أنه من المهم حقًا أن تكون السياسة الخارجية متسقة من حيث تطبيقها، ولا تحدد أيرلندا نفسها على أنها مؤيدة أو معارضة لأي دولة. تحدد أيرلندا نفسها على أنها مؤيدة للقانون الدولي، ومؤيدة لحقوق الإنسان، ومؤيدة للسلام. وهذا هو النهج الذي اتبعناه. يجب أن تتذكروا في تاريخنا، أننا نعرف كيف يكون شعور المرء عندما يريد أن يراه العالم. نحن نعرف كيف يكون شعور المرء عندما يكافح من أجل إقامة الدولة. وبالتالي، شعرنا أنه من المهم للغاية في وقت كان فيه آخرون يحاولون قمع أي بصيص من حل الدولتين أن نقول لشعب فلسطين: نحن نراكم، نحن نراكم، نحن نسمعكم، لن ننساكم.

ويمكننا التمييز بوضوح شديد بين حماس - المنظمة الإرهابية الوحشية المروعة التي لا تقدم أي أمل في مستقبل لشعب فلسطين - وشعب فلسطين الذي يطمح إلى الأشياء الأساسية التي نطمح إليها جميعًا، من أجل الدولة، والحرية، والديمقراطية. ونحن نريد أن نرى دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان بسلام جنبًا إلى جنب. ولهذا السبب قمنا بذلك. فنحن لسنا قوة عسكرية، ولكننا نمتلك القدرة، أعتقد، في الساحة الدولية على أن نقول لا، انتظروا لحظة، إذا كنتم تؤمنون بحل الدولتين، فإن الاعتراف بوجود الدولتين هو نقطة انطلاق مهمة.

كريستيان أمانبور: قبل ذلك لابد من إنهاء الحرب بين إسرائيل وفلسطين. هل هناك أي تلميح لديكم بأن مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة بشأن غزة مع حماس يمكن أن تنطلق بأي شكل من الأشكال؟ ​​وهل سيسقط هذا النوع من المفاوضات من جدول الأعمال مع فتح جبهة جديدة بالكامل على نطاق واسع؟

سيمون هاريس: بصراحة شديدة، العالم لا يبذل ما يكفي من الجهد. يتعين علينا أن نكون صادقين حقا بشأن هذا الأمر. أنا لا أشك بأي حال من الأحوال في حسن النيات والجهود والعمل الدؤوب الذي يبذله العديد من الناس للمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار. أنا أؤمن بذلك حقا. أعلم أن العديد من الناس يعملون بجد لتحقيق وقف إطلاق النار. ولكن يتعين علينا أن نكون صادقين، يمكنك أن تبذل قصارى جهدك وقد لا يكون ذلك فعالا. إن واقع الموقف في الوقت الحالي هو أن نتنياهو، لأي سبب كان، قد حسب أنه قادر على الاستمرار من حيث العنف والوحشية وخسارة أرواح المدنيين، وعلينا كعالم أن نفعل شيئا لتغيير هذه الحسابات. ولهذا السبب كنت أقول باستمرار على مستوى الاتحاد الأوروبي إن الأمر يتطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لأنها تتضمن بنودًا تتعلق بحقوق الإنسان.

في رأيي، لا يتم تضمين بنود حقوق الإنسان في الاتفاقيات الوطنية لتوسيعها أو قراءتها بشكل جيد، بل يجب أن يكون لها معنى. لذا أعتقد أنه بينما نجتمع هنا في الأمم المتحدة، نحتاج إلى البحث بعمق لمعرفة ما هي الروافع المتاحة للعالم لتغيير هذه الحسابات، حتى يدرك بنيامين نتنياهو وحماس أنه يجب تحقيق وقف إطلاق النار بالفعل. ولا أعتقد أننا بذلنا ما يكفي من الجهد في هذا المجال بصراحة.