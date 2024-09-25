قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخ أرض-أرض واحد أطلقه حزب الله، مما يمثل المرة الأولى على الإطلاق التي يصل فيها صاروخ أطلقته الجماعة المسلحة إلى مسافة قريبة من تل أبيب.

من جانبه، قال حزب الله إنه كان يستهدف مقر وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، الموساد. ولا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات.

وازدادت حدة القتال عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله على مدى الأيام القليلة الماضية. كما يقدر المسؤولون اللبنانيون عدد القتلى في البلاد بأكثر من 500 شخص.