خلال حديثه من تل أبيب، قال محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN، نِك روبرتسون، إن اعتراض إسرائيل لصاروخ أطلق من لبنان بالقرب من المدينة هو "حدث نادر للغاية" وربما يكون الأول من نوعه في المرحلة الأخيرة من التصعيد.

قال روبرتسون إن "اعتراض الصاروخ اليوم" بالقرب الشديد من تل أبيب "هو حدث نادر للغاية، ويبدو بالتأكيد أنه تصعيد من جانب حزب الله على مدى اليومين الماضيين".

وأضاف: "قبل حوالي شهر، زعم حزب الله أنه أطلق صواريخ بعيدة المدى على هدف عسكري شمال تل أبيب مباشرة، وكان ذلك ردًا على مقتل شخصية بارزة في حزب الله بضربة مستهدفة في بيروت".

وتابع بالقول: "وفي هذا التصعيد الجديد للتوترات والصراع بين إسرائيل وحزب الله، هذه هي المرة الأولى التي نعلم فيها عن اعتراض صاروخ بهذه المرحلة عن قرب، ويبدو أنه كان في مسار نحو تل أبيب".

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