مع استمرار حملة الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، لجأ الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الجزء الجنوبي من البلاد إلى المدارس في بيروت.

وقالت ريما علي شاهين إن الوضع "توتر أعصاب للكبار والصغار"، في إشارة إلى الغارات الإسرائيلية المستمرة في البلاد.

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