كان دخان غارة إسرائيلية يتصاعد بينما تصف مراسلة CNN، جمانة كرادشة، الوضع في بيروت، بعد مقتل زعيم حزب الله، حسن نصرالله.

وقالت كرادشة إن "الغارات الجوية مستمرة للغاية منذ الليلة الماضية"، مضيفة: "كانت هناك تلك الضربة الضخمة التي نعلم الآن أنها قتلت زعيم حزب الله، حسن نصر الله. وبعد ساعات قليلة من ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيبدأ في استهداف ما قال إنه منشآت حزب الله ومرافق تخزين الأسلحة، وكانوا يقصفون الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الليلة الماضية".

وأشارت كرادشة إلى أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى "نزوح جماعي للناس"، موضحة: "كنا نقود السيارة في الشوارع في الساعة الثالثة صباحًا ورأينا الآلاف من الناس ينامون في الشوارع، عائلات ونساء يحملن أطفالهن، وأشخاص يحملون كل ما يمكنهم حمله في هذا الاندفاع للخروج ومحاولة البحث عن الأمان".

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