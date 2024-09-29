هل ستسمح للنساء بعدم ارتداء الحجاب الكامل؟ الرئيس الإيراني يرد على CNN

أجرى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مقابلة مع مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، لمناقشة حقوق المرأة في بلاده.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فريد زكريا: لقد قلت إنك تريد من إيران أن تتصرف بطريقة تحترم كافة الحقوق وتتصرف بطريقة تصبح نموذجاً يحتذى به. كما قلت إنك تريد مما نسميه "شرطة الأخلاق" أن تتوقف عن إزعاج الناس. لذا أريد أن أفهم لأن الكثير مما يزعج الناس في إيران هو أنهم يضايقون النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الكامل أو غطاء الرأس، هل تقول إن النساء في إيران مسموح لهن الآن بعدم تغطية رؤوسهن بالكامل؟

مسعود بزشكيان: دون احترام أو عدم احترام هذا الوضع، أنت تعلم أن أي تغيير يستغرق وقتًا، بنفس الطريقة التي يستغرق بها التغيير قدرًا معينًا من الوقت في مكان آخر، تعديل السلوك من جانب الحكومة أو أولئك الذين يعملون خارج معاييرهم، كل هذا يستغرق وقتًا بطبيعة الحال.

يجب أن نمنحهم الوقت للتصرف بشكل صحيح بطريقة مقبولة. أولئك الذين يظهرون سلوكًا غير لائق في الحكومة أو أولئك الذين هم أعضاء في المجتمع ككل ويواجهون مجموعة من المعتقدات والثقافات، ما هو في غاية الأهمية بالنسبة لنا هو احترام ثقافات الناس، فهذه علامة على التطور بالنسبة لنا.

يمكن للإنسان أن يفعل ما يشاء عندما يكون بمفرده، ولكن عندما يكون عضوًا في المجتمع، يجب أن يتصرف بطريقة تجعل سلوكه مقبولاً من قبل المجتمع ككل. وإلا، فإن الصراع سوف يظهر في هذا المجتمع.

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فريد زكريا: هل تقول أنه إذا كانت هناك مجموعة أخرى من الاحتجاجات، هل ستتأكد من أن السلطات لن تقمع بوحشية النساء غير المسلحات المحتجات؟

مسعود بزشكيان: بطبيعة الحال، ليس لدينا الحق في مواجهة الناس بالعنف. لدينا مشاكل وتحديات، ولكن هذه ليست أعذارًا مبررة. من أجل أن نخرج إحباطاتنا على مواطنينا، شعبنا، فمن مسؤوليتنا وواجبنا أن نخدمهم بجد وإخلاص ولن نقصر في هذا الجهد. لذلك لا يهم، يجب ألا نتصرف حتى بطريقة تجعل الناس ينزلون إلى الشوارع. إن أفعالنا ونوع سلوكنا هو الذي يجعل هذه الأحداث تقع.

لذا كلما تمكنا من تحسين أنفسنا، كلما كان تأثيرنا إيجابيًا على سلوك المجتمع ككل. وهذا ما نسعى إليه.

فريد زكريا: السيد الرئيس، يصفك الناس بالمعتدل. هل تعتقد أنك معتدل أم مُصلح؟ هل تستخدم هذه الكلمات؟

مسعود بزشكيان: لدي مبدأ. والمبدأ الذي أؤمن به بشدة هو العدالة والإنصاف. أنا لست مدنيًا عاديًا، أنا أكاديمي. لذا فأنا أحكم على كل شيء وأقبل كل شيء على أساس الأدلة العلمية، على أساس الأدلة القائمة على العلوم الاجتماعية. وإذا أردنا أن نحقق هذه العدالة والإنصاف، سواء في بلدنا أو المنطقة أو العالم، فنحن بحاجة إلى الإصلاحات. وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نستمر في التصرف والتحدث والبقاء بنفس الطريقة، بينما نتوقع تغييرات في المجتمع، فهناك حقوق معينة يتم انتهاكها في الأراضي التي نعيش عليها، والعدالة مفقودة في العديد من الأماكن.

لذا إذا تمكنا في نهاية المطاف من خلق هذا العالم الذي نسعى إليه، فسوف يكون عالمًا طيبًا، وسوف تنتهي الحرب وسفك الدماء. إن الرغبة في الكثير والرغبة في كل شيء هي التي أطلقت العنان للإنسانية ضد نفسها.

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فريد زكريا: السيد الرئيس، مرة أخرى، أشكرك على تحملك لبرنامجنا.

مسعود بزشكيان: يسعدني ذلك.