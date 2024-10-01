انضم الكاتب توماس فريدمان إلى مذيع CNN، أندرسون كوبر، للرد على ما يقوله الجيش الإسرائيلي عن بداية "عملية برية محدودة" في لبنان تستهدف حزب الله.

قال فريدمان: "من الواضح على ما أعتقد، أندرسون، أنهم (الجيش الإسرائيلي) عازمون على القيام بثلاثة أشياء. الأول هو تدمير أي بنية تحتية لحزب الله بالقرب من الحدود، كي لا يتمكن حزب الله أن يشن هجومًا مفاجئًا مثل حماس، هذا أولًا. لأن لديهم شبكة كبيرة من الأنفاق والأسلحة المسبقة أيضًا".

وأضاف: "أعتقد أن الشيء الثاني هو استعادة قوة الردع الإسرائيلية حقًا. أعتقد أن هناك شعورًا واسع النطاق في إسرائيل بأن هجوم حماس في 7 أكتوبر، منذ عام، تم تنفيذه بسبب الجار فقد الردع. أعتقد أن هذا ما يحدث".

وتابع قائلًا: "أعتقد أن الشيء الثالث هو أن إيران وضعت إسرائيل في حلقة من النار من وكلائها. الحوثيون، والميليشيات الشيعية في العراق، وحماس وحزب الله. يبدو أن إسرائيل عازمة على تدمير حلقة النار الخاصة بحزب الله على أمل أن يؤدي ذلك إلى انهيار كل شيء وإعطاء الجميع فرصة حقيقية للتوقف والتخلص من الإيرانيين حقًا".

وأشار فريدمان إلى أنها "استراتيجية عالية المخاطر لكنني أعتقد أن هذا ما يحدث حاليًا".

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