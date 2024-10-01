باحث لـCNN: إحلال الأمن في شمال إسرائيل مرتبط بتطبيع العلاقات مع لبنان

خلال مقابلة مع CNN، تحدث الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إتش أيه هيلير، حول الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله.

قال هيلير: "لا أعلم ما هي الاستراتيجية طويلة المدى، ولكن من الناحية التكتيكية، بالطبع، نجح الإسرائيليون على المستوى التكتيكي. فقد تمكنوا من إلحاق قدر كبير من الضرر بحزب الله، ورغم أنني لا أعتقد أن حزب الله قد دُمر بأي حال من الأحوال، إلا أنني أعتقد أنه قد تم إضعافه، لكنهم قضوا على حسن نصرالله، والقيادة العسكرية العليا".

وأضاف: "لذا فقد حققوا بالتأكيد الكثير من الانتصارات التكتيكية في هذا الصدد، ولكن من حيث الاستراتيجية طويلة المدى، لست متأكدًا مما هو موجود بالفعل هنا. أعتقد أن هذه مشكلة رئيسية بالنسبة للإسرائيليين".

وتابع: "لا يمكن تأمين شمال إسرائيل إلا إذا كان جنوب لبنان آمنًا أيضًا، وإذا كانت هناك علاقة معترف بها وتطبيع كامل للعلاقات مع الحكومة اللبنانية".

ومضى قائلًا: "حتى الآن، رفض الإسرائيليون الشرط الأساسي للقيام بذلك عندما يتعلق الأمر ليس فقط بلبنان، ولكن أيضًا بأغلبية، في الواقع ليس فقط الأغلبية، بل الأغلبية الساحقة من العالم العربي. وهذا يعني حل قضية غزة، والقضية الفلسطينية على نطاق أوسع".

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