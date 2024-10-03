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(CNN)-- قالت جماعة حزب الله اللبنانية، إنها صدت محاولة من جانب القوات الإسرائيلية للتقدم إلى الحدود اللبنانية، الخميس، حيث اشتبك الجانبان منذ أن شنت إسرائيل الهجوم البري.

وأضافت الجماعة المسلحة أنها أوقفت محاولة تقدم للقوات الإسرائيلية عند معبر بوابة فاطمة الحدودي بإطلاق المدفعية على الجنود المتقدمين. كما أوضحت أنها أوقفت هجوما إسرائيليا بالقرب من بلدة مارون الراس.

كما ذكر الحزب أنه أطلق المزيد من الصواريخ على إسرائيل، مستهدفا مستوطنة إسرائيلية في شمال البلاد بالإضافة إلى موقع عسكري، قائلا إن الهجمات كانت دعما للفلسطينيين في غزة و"ردا على العدوان الإسرائيلي الوحشي".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش اللبناني، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، في هجوم إسرائيلي أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون، جنوبي البلاد.

وقال الجيش اللبناني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "استشهد أحد العسكريين وأُصيب آخر بجروح نتيجة اعتداء من جانب العدو الإسرائيلي، وذلك أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون".