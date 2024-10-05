ترامب يؤيد قصف منشآت إيران النووية: أليس هذا ما يفترض أن يُضرب؟

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، الرئيس جو بايدن بسبب معارضته قيام إسرائيل بقصف المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن إسرائيل يجب أن تضرب المواقع النووية في إيران ردا على إطلاقها للصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل هذا الأسبوع.

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