ترامب يؤيد قصف منشآت إيران النووية: أليس هذا ما يفترض أن يُضرب؟الشرق الأوسطنشر السبت، 05 أكتوبر / تشرين الأول 2024انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، الرئيس جو بايدن بسبب معارضته قيام إسرائيل بقصف المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن إسرائيل يجب أن تضرب المواقع النووية في إيران ردا على إطلاقها للصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل هذا الأسبوع.وأيضًا.. هل إسرائيل قدمت لأمريكا ضمانات بعدم ضرب منشآت إيران النووية؟.. مصدر يرد قراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيرانالبرنامج النووي الإيرانيالجيش الإسرائيليالجيش الإيرانيحزب اللهدونالد ترامب