ترامب يعلق على رفض بايدن إمكانية مهاجمة إسرائيل لمواقع إيران النووية

هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إلى أنه يعتقد أن إسرائيل يجب أن تضرب المواقع النووية الإيرانية ردا على إطلاق إيران للصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب، في تصريحات خلال فعالية بولاية نورث كارولينا، أنه لا يتفق مع الرئيس جو بايدن الذي نصح إسرائيل بـ"اتخاذ رد متناسب وعدم ضرب المواقع النووية".

وتابع: "لقد سألوا بايدن ما رأيك، ماذا تعتقد بشأن إيران؟ هل ستضرب إيران؟ فقال: طالما أنهم لا يضربون الأشياء النووية، هذا هو الشيء الذي تريد ضربه، أليس كذلك؟ أنا قلت، أعتقد أنه أخطأ في ذلك. أليس هذا هو الشيء الذي من المفترض أن تضربه؟".

يذكر أن بايدن يأمل أن تتبنى إسرائيل نهجا مدروسا يمكنه الحفاظ على حقها في الرد مع تجنب العمل الذي قد يؤدي إلى المزيد من الانتقام ودفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ومن غير الواضح كيف سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الرسالة.