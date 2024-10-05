هل إسرائيل قدمت لأمريكا ضمانات بعدم ضرب منشآت إيران النووية؟.. مصدر يرد

هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

(CNN)-- قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة CNN، الجمعة، إن إسرائيل لم تقدم ضمانات لإدارة جو بايدن بأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية "غير وارد"، وذلك ردا على الضربات الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران، الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أنه "من الصعب حقًا معرفة" ما إذا كانت إسرائيل ستستخدم الذكرى السنوية لهجوم حركة "حماس" عليها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول للرد.

ورد المسؤول عندما سألته CNN عما إذا كانت إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أن استهداف المواقع النووية الإيرانية غير وارد: "نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة والقوة، ولكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بايدن إن بلاده لن تدعم إسرائيل في استهداف البرنامج النووي الإيراني، كما أن المسؤولين الأمريكيين ليس لديهم وضوح بعد بشأن موعد اتخاذ القرار بشأن رد إسرائيل أو تنفيذه.

وسُئل عما إذا كانت إسرائيل ستستخدم الذكرى السنوية الأولى لهجوم "حماس" للرد على إيران، قال المسؤول الأمريكي: "من الصعب حقا معرفة ذلك".

وذكر: "أعتقد أنهم يريدون تجنب هذا اليوم من بعض النواحي، لذا في تقديري، إذا كان هناك أي شيء فمن المرجح أن يكون قبل أو بعد ذلك".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة "تعمل منذ ما يقرب من عام لمنع الصراع من التحول إلى حرب أكبر، وقد فعلت ذلك حتى الآن"، وأضاف المسؤول "في الوقت الحالي، هذا على حافة الهاوية".