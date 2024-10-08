فيديو طائرة دون طيار يظهر الدمار بجنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية

فيديو طائرة دون طيار يظهر الدمار بجنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيليةالشرق الأوسطنشر الثلاثاء، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2024صعّدت إسرائيل حربها ضد حزب الله، وأعلنت مؤخرًا عن توسيع عمليتها البرية في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. وتُظهر لقطات الطائرات دون طيار التي حددت شبكة CNN موقعها مستوى الدمار في قرية يارون بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.قد يهمك أيضًا.. غارات إسرائيلية مكثفة تضرب 120 هدفا بلبنان.. شاهد تصاعد كرات اللهب في سماء بيروتبينما يستعد المراسل للبث.. كاميرا CNN توثق قصفاً إسرائيليًا "ضخمًا" على بيروتقراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليبيروتحزب الله