فيديو طائرة دون طيار يظهر الدمار بجنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية

صعّدت إسرائيل حربها ضد حزب الله، وأعلنت مؤخرًا عن توسيع عمليتها البرية في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. وتُظهر لقطات الطائرات دون طيار التي حددت شبكة CNN موقعها مستوى الدمار في قرية يارون بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.

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