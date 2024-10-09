من قرية خضراء إلى أنقاض متناثرة.. مشاهد تظهر ما حلّ ببلدة لبنانية وسط حرب إسرائيل وحزب اللهالشرق الأوسطنشر الأربعاء، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2024سكان قرية علما الشعب في لبنان ينعون فقدان قريتهم الجميلة بعد أن حولها الصراع الحدودي المستمر إلى أنقاض. تقرير مراسلة شبكة CNN الدولية، جمانة كرادشة.قد يهمك أيضًا.. فيديو طائرة دون طيار يظهر الدمار بجنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيليةغارات إسرائيلية مكثفة تضرب 120 هدفا بلبنان.. شاهد تصاعد كرات اللهب في سماء بيروت قراءة المزيدإسرائيللبنانالجيش الإسرائيليالحدود اللبنانية الإسرائيليةحزب الله