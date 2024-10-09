سكان قرية علما الشعب في لبنان ينعون فقدان قريتهم الجميلة بعد أن حولها الصراع الحدودي المستمر إلى أنقاض. تقرير مراسلة شبكة CNN الدولية، جمانة كرادشة.

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