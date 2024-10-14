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مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 50 في هجوم لحزب الله على قاعدة عسكرية

الشرق الأوسط
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تهديد نتنياهو بـ"حرب طويلة" في لبنان وواقعية "التخلص من حزب الله".. خبيران يعلقان لـCNN

(CNN)-- قُتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار شنه حزب الله على قاعدة عسكرية في شمالي وسط إسرائيل، وفقًا لرجال الإطفاء والجيش الإسرائيلي.

يعد الحادث أحد أكثر الهجمات دموية على إسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله ضربت قاعدة عسكرية مجاورة لبنيامينا، وهي بلدة تقع شمال تل أبيب وتقع على بعد حوالي 40 ميلاً من الحدود اللبنانية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى الجنود الأربعة الذين قتلوا، أصيب سبعة جنود بجروح خطيرة.

ووفقًا لخدمة الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء)، أصيب 61 شخصًا في الهجوم.

تأتي هذه الأخبار بعد أن قال حزب الله، الأحد، إنه أطلق سربًا من الطائرات بدون طيار الهجومية على معسكر تدريب مشاة إسرائيلي في بنيامينا.

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وقالت الجماعة المسلحة التي تتخذ من لبنان مقرًا لها إن الهجوم كان ردًا على الضربات الإسرائيلية في لبنان، الخميس، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 117 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

قال حزب الله إنه استهدف لواء جولاني، وهي وحدة مشاة تابعة للجيش الإسرائيلي تم نشرها في جنوب لبنان. جاء إعلان المسؤولية عن الهجوم بعد وقت قصير من إصدار الحزب رسالة صوتية من أمينه العام القتيل حسن نصر الله يدعو فيها أعضاءها إلى "الدفاع عن شعبكم وعائلاتكم وأمتكم وقيمكم وكرامتكم".

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة بدون طيار أُطلقت من لبنان دون تحديد المكان. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا هو نفس الحادث الذي أدى إلى الإصابات.

تميل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى أن تكون موثوقة للغاية، ولكن يوم الأحد، لم تكن هناك تقارير عن تنبيهات في منطقة بنيامينا وقت الهجوم، مما أثار تساؤلات حول كيفية تمكن الطائرة بدون طيار من اختراق عمق الأراضي الإسرائيلية دون أن يتم رصدها.

يأتي هجوم بنيامينا بعد أسبوعين تقريبًا من شن إسرائيل عملية برية في جنوب لبنان. وأصر الجيش الإسرائيلي على أن العملية "محدودة" - على الرغم من أن الواقع على الأرض يشير إلى أنه قد يستعد لغزو أوسع.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لربع أراضي لبنان ونشر وحدات من أربع فرق مختلفة من الجيش لإسرائيلي إلى منطقة الحدود، بينما واصل أيضًا حملة قصف مكثفة.

وقُتل أكثر من 1500 شخص وأصيب أكثر من 8000 في لبنان منذ 16 سبتمبر/أيلول، عندما صعدت إسرائيل حملتها ضد حزب الله، وفقًا لإحصاء CNN لتصريحات وزارة الصحة اللبنانية.

ارتفعت حدة التوترات مرة أخرى، الأحد، بعد أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان إلى الانسحاب من المنطقة عقاب عدة حوادث شملت الجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة خمسة من أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وأصدرت الدول الأربعون التي يخدم جنودها كقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في لبنان بيانًا، الأحد، "أدانت بشدة" هذه الهجمات.

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وفي الوقت نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بالعودة إلى القرى الحدودية في جنوب لبنان بعد مغادرة القوات الإسرائيلية للمنطقة.

وعلى الرغم من العملية البرية التي تستهدف بنيته التحتية، يواصل حزب الله إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل بشكل يومي.

كما يثير هجوم الأحد مخاوف بشأن قدرة حزب الله على استخدام طائرات بدون طيار طويلة المدى ضد إسرائيل، حيث يأتي بعد يومين فقط من هجوم آخر قال فيه الجيش الإسرائيلي إن طائرتين بدون طيار أطلقتا من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه اعترض إحدى تلك الطائرات بدون طيار، لكنه لم يحدد ما حدث للطائرة الأخرى. وفي الهجوم الذي وقع الجمعة، انطلقت صفارات الإنذار، وفي حين تضررت دار رعاية في مدينة هرتسليا الساحلية، وسط إسرائيل، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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