"حماس" تُعلن رسميا مقتل يحيى السنوار: ننعى قائد معركة "طوفان الأقصى"

نشر الجمعة ، 18 أكتوبر / تشرين الأول 2024

البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

فيديو يرصد ما فعله السنوار في لحظاته الأخيرة

(CNN) – نعت حركة "حماس" رئيس مكتبها السياسي وزعيمها، يحيى السنوار، الجمعة، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها القيادي البارز في الحركة، خليل الحية.

وقال الحية في كلمته: "ننعى القائد الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار (أبو إبراهيم)، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقائد معركة طوفان الأقصى".

وأشار القيادي في حركة "حماس" إلى أن السنوار قُتل "مشتبكا" مع الجيش الإسرائيلي "حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

وقال الحية إن السنوار كان "يتنقل بين المواقع القتالية" في غزة، على حد قوله.

وأكد خليل الحية أن الرهائن المحتجزين في غزة "لن يعودوا" قبل وقف العمليات العسكرية على قطاع غزة، والإفراج عن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين تريد حماس إطلاق سراحهم.