(CNN)-- قال مفاوض رهائن سابق، غيرشون باسكن، لشبكة CNN، إنه لا يوجد تسلسل قيادي في حماس بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل زعيمها، يحيى السنوار، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج خطيرة بالنسبة للأسرى في المنطقة المحاصرة، لافتا على أن هناك فوضى داخل الحركة.

وقال غيرشون باسكن لمراسل شبكة CNN كيم برونهوبر من مدريد: "الفوضى في غزة وفي القيادة في المنفى يمكن أن تؤدي إلى وضع مروع، حيث يمكن للأفراد الذين يحتجزون الرهائن أن يقرروا إعدامهم".

وتابع قائلا: "لا يوجد خط واضح للتسلسل القيادي اليوم في غزة، ويمكن أن ينهار الانضباط بسهولة".

وأضاف باسكن، الذي يتمتع بخبرة في التفاوض مع حماس، إنه مع وفاة زعيم حماس الأعلى، سيتعين على المفاوضين التركيز على التوصل إلى اتفاق مع قيادة الجماعة المنفية المتمركزة بشكل رئيسي في الدوحة، قطر.

وأردف المفاوض: "هنا السؤال الكبير: هل هناك صفقة قابلة للتنفيذ على الطاولة تضمن عودة جميع الرهائن، وأن الحكومة في غزة في اليوم التالي للحرب لن تظل حماس - إذا كان من الممكن ضمان هذين العنصرين في الحرب؟.. بعد الاتفاق، يمكن لإسرائيل الانسحاب من غزة".